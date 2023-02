Vida Urbana Ginecologista de 61 anos é acusado, de novo, de violência sexual durante exames em grávidas Mulher de 22 anos procurou a polícia e seu relato deu origem ao inquérito contra Paulo Amaral, que é réu em Miracema por violência sexual, também durante exame obstétrico

Na tarde de quinta-feira, 9, uma jovem de 22 anos, com quatro meses de gravidez do primeiro filho, procurou a central de atendimento à mulher da Polícia Civil abalada. Acabara de sair de um exame de ultrassom com o médico Paulo Rodrigues Amaral, de 61 anos, em uma clínica particular situada na região de Taquaralto, sul de Palmas e a manipulação do seu corpo pelo médico d...