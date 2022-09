Vida Urbana Ginásio em construção desaba em Barrolândia após ventania Estrutura não estava completa e cedeu no meio; ninguém ficou ferido

A construção de um ginásio esportivo no município de Barrolândia(TO), cedeu na tarde desta sexta-feira, 16, após uma ventania atingir o município. A obra ainda não tinha sido entregue e ninguém ficou ferido no incidente. A obra era realizada no centro da cidade, que fica na região centro-oeste do estado, a 105 quilômetros de Palmas. O Ginásio começou a ser ...