Vida Urbana Gestante aciona justiça em Palmas para receber segunda dose da Pfizer com 21 dias e não três meses Município afirma que aplicará todas as 3.510 doses da Pfizer em primeira dose por seguir recomendação da União da segunda dose com 12 semanas; ação pede liminar para obrigar gestão a imunizar a gestante até o dia 28 de maio

A gestante da capital, identificada pelas iniciais N.G.S.O.P.B, 29 anos, pelo Ministério Público Estadual (MPTO) como autora do pedido de apuração do órgão sobre a aplicação da 2ª dose de vacina contra Covid-19, da fabricante Pfizer, também entrou com uma ação na Justiça para fechar o ciclo com a segunda dose em 21 dias e não três meses (12 semanas). Assessora jurídi...