Redação Jornal do Tocantins

Na manhã de domingo,21, a Polícia Militar prendeu um homem de 34 anos, gerente de uma loja em Paraíso, por volta das 10h15, após suspeita de agredir a esposa de 24 anos, no setor Nova Fronteira, rua 7.

Segunda a ocorrência, o homem suspeito confessou à Polícia militar as agressões.

Ainda segundo ele, as agressões ocorreram na residência do casal, após os dois voltarem de um encontro de casais com amigos em um bar da cidade.

A Polícia Militar encaminhou o gerente para a 9º Central de Atendimento da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica.