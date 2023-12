Um jovem de 18 anos é suspeito de matar o próprio sogro a facadas no meio da rua. O crime ocorreu na madrugada de domingo, 24, em Chapada de Areia, centro-oeste do estado.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento pela cidade de Paraíso do Tocantins, quando foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio em Chapada de Areia.

No local, os policiais encontraram a vítima já sem vida, deitada no meio da rua, no cruzamento da Rua 26 de Maio com a Rua Tocantins, e segurava um canivete com a mão direita.

De acordo com os militares, a vítima apresentava cortes profundos no braço direito e, aparentemente, uma perfuração no tórax, na altura do peito esquerdo.

Uma testemunha, que vivia em união estável com a vítima, disse aos militares que eles voltavam de uma festa quando seu genro entrou em luta corporal com a vítima, o matou com uma faca e fugiu do local logo em seguida.

A perícia esteve no local e o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). A família foi orientada a procurar a delegacia para registrar um boletim de ocorrência.