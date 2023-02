Redação Jornal do Tocantins

Um contador palmense de 37 anos registrou na Polícia Civil um boletim de ocorrência para pedir apuração de suspeita de envenenamento de gatos em Palmas. Dessa vez, as ocorrências são na quadra 307 Norte (Arno 33).

De acordo com o contador, a mãe dele encontrou a gata que havia ganhado de presente dos filhos morta no quintal, sem razão aparente. Em seguida, ao sair da residência para colocar o lixo encontrou outro gato morto, na calçada da residência dela.

Conforme o relato a suspeita é de um vizinho que mora próximo à horta comunitária. Vizinhos comentaram com a mãe do contador que este vizinho sempre reclamou da presença dos gatos na avenida, pois os animais têm livre trânsito entre as residências, e é apontado como suspeito de envenenamento.

A Delegacia Especializada na Repressão à Crimes Contra o Meio Ambiente e Conflitos Agrários de Palmas autuou um inquérito para investigar o caso como maus tratos contra animais, previsto no artigo 32 da Lei 6.065, de 1998, que fixa as sanções penais e administrativas aplicadas em condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.