Vida Urbana Gastronomia tocantinense busca reinvenção para realizar 15° edição do festival Brasil Sabor Festival segue até o próximo dia 13 de junho com 63 cidades participantes dos 13 estados cadastrados

Mesmo na pandemia e com todas as dificuldades enfrentadas pelo setor de bares e restaurantes, o segmento realiza mais uma edição do Brasil Sabor. Com 15 anos de história, o festival, que soma mais de 459 restaurantes cadastrados para a edição deste ano em todo Brasil, ocorre pela primeira vez no formato delivery e presencial. Em Palmas participam do evento 17 estabelecimentos, c...