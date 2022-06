Vida Urbana Gari é preso por furtar caixa de som da JBL avaliada em R$ 2,8 mil na região sul de Palmas Vítima teve aparelho de som boombox furtado após janela de sua residência ser arrombada

A Polícia Militar (PM), prendeu nesta sexta-feira, 17, um gari, de 31 anos, suspeito de furtar uma caixa de som boombox da JBL do interior de uma residência, no Jardim Aureny I, região sul de Palmas, avaliada em R$ 2,8 mil. De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), um cabeleireiro de 37 anos, teve a casa furtada na noite desta quinta-feira, 16, por volta ...