Dianopolino, o garçom Rogério Silva Santos, 24 anos, morreu neste domingo,23, por volta das 19h30, vítima de disparos de arma de fogo, em frente a sua residência, no Setor Jardim Bela Vista, na Rua dos Cravos, região Sul da capital.

Segundo a PM, a cunhada da vítima é uma das testemunhas. Ela relatou que estava na residência do casal quando ouviu dois disparos de arma de fogo em frente ao portão.

A testemunha fechou toda a casa com medo, mas lembrou que o cunhado estava do lado de fora e resolveu verificar onde ele estava. O corpo estava no chão com ferimento na cabeça, já sem sinais de vida.

A Perícia Técnica e Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), estiveram no local e o Instituto Médico Legal (IML) esteve no local.