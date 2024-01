Um homem de 23 anos, conhecido como 'Ciclope' é um dos suspeitos de participar do homicídio praticado contra Diuiliam Gabriel Marinho Fernandes no dia 20 de maio do ano passado, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Ciclope está preso na Unidade Prisional Regional de Palmas (UPRP) desde o dia 27 de junho ao ser flagrado com uma arma de fogo com numeração raspada. A SSP informou que a arma encontrada com o Ciclope, uma pistola calibre 9mm, passou por exame de balística e "constatou que se tratava da mesma arma utilizada para matar a vítima".

O JTo consultou o mandado de prisão do suspeito, expedido no dia 1º de janeiro deste ano pela 1ª Vara Criminal de Palmas. O segundo suspeito que encontra-se preso é um promotor de vendas de 22 anos, identificado pelas iniciais I.I.S.C.

Diuiliam Gabriel Marinho Fernandes morreu sentado no sofá da sua casa, localizada no setor Santa Fé, região sul de Palmas. Ciclope, acompanhado de outros comparsas, um deles o promotor de vendas de 22 anos, chegaram no local em um Fiat Pálio de cor vermelha, invadiram a casa e atiraram diversas vezes. Pelo menos 12 tiros acertaram a vítima, a maioria na região do rosto.

A polícia colheu imagens das câmeras de segurança que mostram a fuga, identificou o carro e confirmou que era clonado.

"Após realizar o monitoramento do veículo, equipes da 1ª DHPP, com o apoio da Prefeitura de Palmas, identificaram IISDC, que foi preso no dia 7 de junho de 2023, em Palmas, inicialmente por adulteração de veículo e por portar uma arma de fogo com a numeração raspada", informou a SSP.

A secretaria divulgou que o suspeito de 22 anos confessou que "apenas" guardava o carro para uma facção criminosa. "Foi possível constatar ele que mantinha relações próximas a referida facção, porém integrava outra facção aliada".

A dupla foi indiciada por homicídio qualificado por motivo torpe relacionada a disputa de organizações criminosas.