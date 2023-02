Vida Urbana Garçom é morto com vários disparos de arma de fogo no Setor União Sul de Palmas Segundo a Polícia Militar houve aproximadamente 19 disparos de .40 e .9mm contra o garçom Jardel Rodrigues, 38 anos

Entre a noite de domngo em Palmas e a manhã desta segunda-feira, 20, houve o registro de pelo menos duas mortes e duas tentativas de homicídio por disparos de arma de fogo. Uma das mortes é a do garçom Jardel Rodrigues Pereira, 38 anos, natural de Rio Sono, leste do Tocantins. Ele morreu após ser alvejado com diversos disparos de arma de fogo no setor União Sul. O...