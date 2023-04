Redação Jornal do Tocantins

O garçom Edilson Passos Nunes, 32 anos, natural de Colmeia (TO), morreu vítima de tiros na noite de quinta-feira, 27, na Arno 41, antiga 403 norte, em Palmas.

Segundo depoimento do pai do garçom à polícia, um comerciante maranhense, dono de quiosque na Praia das Arnos, o filho pode ter morrido por ter se envolvido com uma mulher recém-separada.

De acordo com o relatório policial, a vítima teria ido ao quiosque do pai com a mulher, onde ficou por pouco tempo, pouco antes de ser morto.

Edilson estava com suas tias quando um homem desceu de uma camionete, Triton de cor prata, efetuou os disparos e fugiu do local. A vítima chegou a ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas morreu na unidade.

Segundo a Polícia Militar, o médico plantonista disse que pelo menos oito tiros atingiram Edilson. Segundo a Polícia Civil (PC) a perícia encontrou 11 cápsulas e dois projéteis de calibre 9 mm.