Vida Urbana Ganhador do prêmio anual do programa Nota Quente Palmense vai receber R$ 200 mil Prefeitura divulgou na noite deste sábado, 19, o nome do vencedor

A Prefeitura de Palmas revelou na noite deste sábado, 19, que Diogo Mobiglia Mesquita ganhou e prêmio do ano do programa Nota Quente Palmense, no valor de R$ 200 mil. O resultado está no no site oficial do programa e também foram contemplados os contribuintes Vanderlaino Leite Teixeira, Marne Noleto Chaves, Sandra Florisa Aires Camargo e Marco Antonio Ferreira de Meneze...