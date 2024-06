Vida Urbana Galpão que recebeu triagem de doações para o Rio Grande do Sul é atingido por incêndio Bombeiros informou que chamas podem ter iniciado após um possível curto-circuito. Ao chegarem no local, equipes encontraram móveis em chamas dentro do galpão e o ambiente repleto de fuligem

O Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência, que foi um dos principais pontos de coleta de doações, em Palmas, destinadas ao Rio Grande do Sul, durante o mês de maio, teve parte da sua estrutura destruída por um incêndio nesta quarta-feira (26). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBMTO), três equipes atenderam a ocorrência por volta ...