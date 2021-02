Vida Urbana Gabaritos do Enem digital serão divulgados hoje à tarde A previsão de divulgação, segundo o Inep, é por volta das 17 horas, no site do instituto

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) publicará ainda nesta quarta-feira, 10, os gabaritos das questões objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, versão digital. A previsão de divulgação, segundo o Inep, é por volta das 17 horas, no site do instituto. As provas da versão digital do exame foram aplicadas nos di...