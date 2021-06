Vida Urbana Gabarito preliminar do concurso da PM é divulgado nesta terça-feira Instituição abre prazo para interposição de recursos; candidato a uma das mil vagas ofertadas poderá conferir as respostas no site da Polícia Militar, na aba concursos

O gabarito preliminar da prova objetiva e o padrão preliminar de respostas da prova de redação da primeira etapa do certame do Concurso da Polícia Militar do Tocantins (PMTO), ocorrido no último domingo, 6, foi divulgado na noite desta terça-feira, 8. O candidato a uma das mil vagas ofertadas poderá conferir as respostas no site da PMTO https://www.to.gov.br/pm/concurso-pracas-2020. De acordo...