Vida Urbana Gabarito do concurso da Assembleia é alterado para os cargos de técnico legislativo Medida ocorreu após identificação de equívocos nas questões das provas objetivas, conforme divulgou a Casa de Leis

A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) publicou, em seu Diário Oficial Eletrônico, a retificação do gabarito definitivo das provas objetivas dos cargos de técnico legislativo do concurso público, nesta segunda-feira (17). Segundo a Casa de Leis, a medida ocorreu após a Fundação Getúlio Vargas (FGV) identificar equívocos nas questões das provas para a...