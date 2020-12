Vida Urbana Gêmeos são presos na TO-222 por suspeita de envolvimento com caso de corpo encontrado e drogas Com os dois detidos, a PM encontrou uma substância análoga à maconha e uma quantidade de dinheiro

A Polícia Militar prendeu dois irmãos gêmeos, em cumprimento de um mandado de prisão, por relação com um corpo encontrado e, em flagrante, por suspeita de envolvimento com drogas na TO-222, zona rural de Araguaína. As detenções ocorreram nesta quinta-feira, 10, e com os dois jovens, de 19 anos, foram encontradas uma pequena quantia de dinheiro e uma substância análoga à...