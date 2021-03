Vida Urbana Furtos de fios de iluminação geram prejuízos de mais de R$ 80 mil em Araguaína Ato configura o crime de furto tipificado no art. 155 do Código Penal, cuja pena pode chegar a quatro anos de reclusão, em sua forma simples, e 8 anos, em sua forma qualificada

A iluminação Pública de um trecho da Marginal Neblina em Araguaína, norte do estado foi interrompida por causa do furto de mais de 100 metros dos fios de energia do local. O flagrante foi feito pelo Departamento Municipal de Iluminação Pública da Prefeitura que registrou Boletim de Ocorrência Policial (BO). De acordo com o departamento, o furto de fios de ilu...