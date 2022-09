Vida Urbana Furtos aumentam em quase 15% no Tocantins Dados da SSP apontam que Palmas registrou neste ano 3.186 furtos, 567 a mais que o mesmo período do em 2021; estado soma mais de 9 mil ocorrências

De janeiro até o dia 22 de setembro deste ano, o Tocantins registrou 9.972 furtos, o aumento é de 14,45% em comparação com o mesmo período do ano passado, que somou 8.713. Os dados foram coletados pelo JTo do Núcleo de Coleta e Análise Estatística (NUCAE) da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Tocantins (SSP), na manhã desta quinta-feira, 22. De acordo com os...