Vida Urbana “Fundeb representa a valorização e a manutenção da educação”, diz deputada Dorinha Seabra à CBN Deputada federal era relatora da nova proposta do Fundo de Educação Básica e comentou sobre a importância da permanência do Fundo

“A falta do Fundeb fecharia muitas escolas e com a aprovação da proposta, que passa a ser permanente na Constituição Federal, tivemos um enorme ganho. O Fundo representa a valorização e a manutenção da educação”, avaliou a deputada federal professora Dorinha Seabra (DEM-TO) em entrevista à CBN Tocantins nesta quarta-feira, 22, sobre a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Fundo de Educação Básica (Fundeb) na Câmara Federal. A deputad...