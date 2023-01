Vida Urbana Fundação Cultural de Palmas abre vagas para técnicos e instrutores Inscrição pode ser feita até 18 de janeiro na sede da FCP, localizada no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho

A Fundação Cultural de Palmas (FCP) está com inscrições abertas para a contratação de novos técnicos e instrutores para o Centro de Criatividade da instituição. No total, são nove vagas, além da realização do cadastro reserva. As inscrições seguem até o dia 18 de janeiro. Há vagas de instrutor para os cursos de Piano, Piano (correpetidor), Musicalização Infant...