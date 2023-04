A Fundação Cesgranrio divulgou os locais de provas objetivas para o concurso do Banco do Brasil, que ocorrerá na tarde deste domingo, 23, na capital. As provas terão início às 13h30min.

Os candidatos deverão apresentar no local da prova, documento com foto original, RG e caneta esferográfica de tinta preta, material transparente.

Para descobrir os locais de provas, cada candidato, deve acessar o site, adicionar os dados do CPF, senha do cadastro e o código de segurança, assim terá acesso ao cartão informativo, onde consta todas as informações do local, bloco e sala.

No Tocantins, são 23 vagas para início imediato e 5 para cadastro reserva, para ocupar o cargo de agente comercial. O salário é de R$ 3.622,23 para 30 horas semanais, são 6 mil vagas de escriturário nas funções de agente comercial e tecnológico, em todo país.

O concurso terá provas objetivas, com 70 questões, entre elas, 25 de conhecimentos básicos, 45 de conhecimentos específicos, e redação.

A divulgação dos resultados das provas objetivas e das notas preliminares de redação estão previstas para o dia 5 de junho.