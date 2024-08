Vida Urbana Funcionários são exonerados de gabinete após afastamento de desembargador em operação; veja nomes Atos foram assinados pela presidente da Corte, Etelvina Maria Sampaio Felipe, e publicados no Diário da Justiça nº 5.712, desta segunda-feira (26)

Depois do afastamento do desembargador Helvécio de Brito Maia Neto de suas funções no Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), em decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mais de dez servidores lotados no gabinete do magistrado foram exonerados (Confira a lista abaixo). Helvécio de Brito Maia Neto acabou afastado, pelo prazo de um ano, por decisão do ...