Vida Urbana Funcionários da UTI-Covid de Porto Nacional estão desde setembro com salários atrasados Empresa alega que o Estado não fez o repasse da verba para que a prestadora realizasse o pagamento. O contrato da prestadora de serviço venceu no dia 25 de setembro

Aproximadamente 50 funcionários do Hospital Regional de Porto Nacional, que atuam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) - Covid estão com os pagamentos atrasados desde setembro passado. Os leitos estavam sendo administrados pela empresa de Goiânia (GO) Innmed Gestão em Saúde. As informações foram repassadas ao Jornal do Tocantins, pela segunda vez, por uma fu...