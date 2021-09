Vida Urbana Funcionários da UTI Covid de Porto Nacional estão com salários atrasados, confirma Estado Empresa responsável por gerir a UTI terá contrato encerrado no próximo dia 29; colaboradores temem não receber pagamentos atrasados; governo afirma que trabalha para realizar o repasse à empresa

Pelo menos 48 funcionários que atuam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), voltada para o tratamento da Covid-19 no Hospital Regional de Porto Nacional, estão com salários atrasados há dois meses. A informação é de uma colaboradora da empresa Innmed Gestão em Saúde, responsável pela administração da UTI. Ela não quis se identificar. Trabalham no local médicos, enferm...