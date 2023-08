Funcionários da empresa Associação Saúde em Movimento (ASM) terceirizada pelo Estado do Tocantins para gerenciar Unidade de Terapia Intensiva (UTI) relatam falta de pagamento, que deveria ter sido pago até o quinto dia útil do mês.

"Em todos os meses do contrato até aqui eles nunca dizem o dia exato do pagamento. Todos os meses nunca teve dia certo, sempre depois do dia 15. Duas ou três vezes pagaram antes do dia 10 em pouco mais de 1 ano de gerência dos leitos em boa parte das UTIs do Estado”, reclama um funcionário que pede para não ser identificado.

O temor do funcionário é que a possível troca de prestador de serviço possa deixar débitos em aberto. “E agora a história que tá rolando é que a ASM tá saindo",

Em nota enviada ao jornal, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) garantiu que os repasses à empresa estão em dia.

A saúde diz ter notificado a empresa para "solucionar as inconsistências e faltas apontadas pelos fiscais de contrato" e confirmou que está em processo licitatório para substituir a ASM.

Relação dos valores empenhados, liquidados e pagos à empresa nos meses de janeiro e agosto deste ano checados pelo JTo no portal da transparência mostra que em agosto, por exemplo, o valor pago é de R$ 3.561.101,71. No mês anterior, o montante alcançou R$ 4.000.443,88.

O Jornal do Tocantins entrou em contato com a empresa ASM por e-mail, ligação e por whatsapp nos dias 14 e 15, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. Caso tenha, a matéria será atualizada.

Empresa ASM e histórico de irregularidades

Com sede em Salvador (BA), a empresa Associação Saúde em Movimento venceu, no ano passado, a licitação da SES no Tocantins para prestar serviços de UTIs adulto, pediátrico e neonatal. A empresa é responsável pelo gerenciamento

técnico, administrativo, fornecimento de mão de obra, recursos materiais, insumos, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de 190 leitos contratados.

Em fevereiro deste ano, conforme mostrado pelo Jornal do Tocantins, as UTIs terceirizadas apresentaram falta de insumos, remédios e até de médicos, o que mobilizou o Ministério Público acionar a Justiça.

No dia 7 de julho deste ano, duas fornecedoras cobraram mais de R$ 1,4 milhão de dívidas por alimentação dos tipos parenteral manipulada (aplicada por soro na veia) e nutrição enteral (alimentação por sonda) aos pacientes internados sob a responsabilidade da associação e que não foram pagas, segundo o jurídico da Nutromni e NTR Hospitalar, que ajuizaram a cobrança.