Vida Urbana Funcionário contratado do sistema prisional é conduzido pela PM por disparar em via pública Polícia disse que autor apresentava sinais de embriaguez e encontraram na cintura uma pistola TS9 calibre 9mm, 50 munições intactas e uma deflagrada; testemunha disse que disparo ocorreu após discussão por música

Um funcionário contratado do sistema prisional foi conduzido para a 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil (1ª CAPC) de Palmas pela Polícia Militar (PM) após realizar um disparo de arma de fogo em via pública. O fato ocorreu na noite de sábado, 10, na Quadra 612 Sul. De acordo com a PM, ao receber a informação sobre o disparo, equipes foram até a Quadra 612 Su...