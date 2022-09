Vida Urbana Funcionário é indiciado por furto mediante fraude após obter senha de cartão e utilizar para compras Crime ocorreu no dia 27 de julho enquanto vítima efetuava pagamento de boletos na loja; suspeito gastou R$ 350 reais

A Polícia Civil (PC) indiciou nesta sexta-feira, 23, um funcionário de 20 anos que trabalhava em uma loja de varejista em Araguaína por furto qualificado mediante fraude. Conforme divulgado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito teria obtido a senha do cartão de uma cliente e realizado compras na cidade. De acordo com a SSP, o crime ocorreu no dia...