Funcionários da empresa Associação Saúde em Movimento (ASM) que trabalham no Hospital Geral de Palmas (HGP) tornaram a denunciar o atraso no salário, falta de medicamentos e insumos.

Sem salário há quase dois meses, a técnica de enfermagem Jocileide Lima Silva Costa, 49 anos, que aponta atraso do salário do mês passado. “Vai fechar a folha de pagamento dia 25 e ainda não recebemos o salário referente a agosto. Eu entrei na empresa desde 12 de dezembro de 2022, nesse período só pagaram o salário na data certa apenas dois meses. Atrasaram várias vezes.”

A técnica afirma que tenta vender sua moto, uma biz ano 2018, para quitar despesas em aberto. “Estou com aluguel atrasado, além da água e energia. É uma situação muito complicada para uma mulher que é chefe de família, sou provedora do meu lar”.

Em agosto, o JTo mostrou a mesma situação por atraso no pagamento.

A técnica também cita a falta de alguns medicamentos. “Heparina, é um medicamento importante para evitar trombose nos pacientes, já que eles estão impossibilitados de andar. O paciente ficar sem receber a dose de medicamentos, antibiótico é muito sério. Nós estamos lidando com vidas, ali está o amor da vida de alguém”, afirma.

Outra técnica de enfermagem de 47 anos, que prefere não se identificar, contou ao JTo que a situação está difícil para todos os funcionários que prestam serviço à empresa e que estão sem salário há dois meses.

"O auxílio foi pago ontem, mas o salário nem previsão. Estamos todos desesperados e pedindo socorro, pois falta tudo, até mesmo medicamentos".

Segundo a técnica, os funcionários não têm o mínimo. “Nós não temos bebedouro, levamos água de casa porque temos que subir uma escada de muitos degraus para beber água. Nós passamos muita sede por está ocupada e a distância pra ir tomar água".

Governo diz que repasses financeiros estão em dia

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) disse que os repasses financeiros estão em dia com a ASM, “a qual é responsável pelo pagamento dos recursos humanos por ela contratados, para atendimentos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)”.

Também diz acompanhar de perto as UTIs e que nenhum paciente está desassistido.

Quanto às medidas, a secretaria diz que publicou uma portaria para a requisição administrativa para substituir a ASM a partir do dia 30 de setembro e que realiza alinhamentos para o “processo de transição com assistência continuada à população”.

ASM refuta informação passada pelo governo

Em resposta ao Jornal do Tocantins, a empresa Associação Saúde em Movimento rebateu a informação do governo de adimplência contratual e afirmou que o problema no salário dos seus colaboradores é devido ao “atraso do pagamento das Notas Fiscais por parte do Estado”.

Também afirma que os últimos pagamentos ocorreram em agosto, “referente à prestação de serviços do mês de julho, que já foi quitada pela ASM”.

A empresa diz que há notas fiscais relativas aos reequilíbrio econômico não quitadas pela Administração Pública. “A nota fiscal referente ao serviço prestado em agosto não foi adimplida pelo Estado, até o momento”.

Ainda de acordo com a resposta, a ASM diz que está “envidando todos os esforços possíveis para realizar os devidos pagamentos, mas depende, também, do cumprimento por parte do Estado”.

Empresa ASM e histórico de irregularidades

Com sede em Salvador (BA), a empresa Associação Saúde em Movimento venceu, no ano passado, a licitação da SES no Tocantins para prestar serviços de UTIs adulto, pediátrico e neonatal. A empresa é responsável pelo gerenciamento

técnico, administrativo, fornecimento de mão de obra, recursos materiais, insumos, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de 190 leitos contratados.

Em fevereiro deste ano, conforme mostrado pelo Jornal do Tocantins, as UTIs terceirizadas apresentaram falta de insumos, remédios e até de médicos, o que mobilizou o Ministério Público acionar a Justiça.

No dia 7 de julho deste ano, duas fornecedoras cobraram mais de R$ 1,4 milhão de dívidas por alimentação dos tipos parenteral manipulada (aplicada por soro na veia) e nutrição enteral (alimentação por sonda) aos pacientes internados sob a responsabilidade da associação e que não foram pagas, segundo o jurídico da Nutromni e NTR Hospitalar, que ajuizaram a cobrança.