Fugitivos de Mossoró entram na difusão vermelha da Interpol, após passar pela laranja

Os dois presos que fugiram da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, entraram na difusão vermelha da Interpol. Inicialmente, eles haviam sido colocados na lista laranja. Os fugitivos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, 36, conhecido como Tatu, e Deibson Cabral Nascimento, 34, chamado de Deisinho. Segundo as investigações, eles s...