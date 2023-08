O frentista C.P.C., de 25 anos, condenado à prisão por estupro de vulnerável, acabou preso durante abordagem da Polícia Militar em Natividade, sudeste do Estado, sua cidade natal.

O mandado expedido pela 3ª Vara Criminal de Palmas no dia 7 de agosto deste ano foi cumprido na manhã desta sexta-feira, 11, na zona rural da cidade, km 216 da BR-010, por equipes da 2ª Companhia Operacional do 11°Batalhão da Polícia Militar (11° BPM).

Segundo a Polícia Militar, a equipe estava em patrulhamento abordou o veículo em que o frentista estava como passageiro, estava o frentista. Ao consultar o nome dele, a equipe localizou o mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável. O frentista foi levado à Delegacia de Polícia em Natividade.

De acordo com o mandado de prisão que estava disponível no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o frentista teve a pena fixada em 20 anos de prisão, em regime fechado, mas teve concedido o direito de apelar em liberdade.

Ele recorreu e a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso e redimensionou a pena dele para em 14 anos de reclusão, em regime fechado.

Além da prisão, o frentista está condenado a indenizar a vítima, uma enteada dele que tinha 12 anos quando sofreu o abuso. De acordo com a sentença, a vítima declarou ter tentado tirar a própria vida, além de apresentar redução no aproveitamento escolar e dificuldade em se relacionar com outras pessoas. Com base na situação, a justiça condenou o frentista a pagar R$ 5 mil de indenização por “danos morais”.