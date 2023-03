Faleceu na madrugada desta segunda-feira, 20 de março, a Irmã Regina Gabbi, exatamente 17 dias após completar 100 anos de vida, comemorados no dia 3.

Regina era gaúcha de Faxinal Noturna, onde nasceu a 3 de março de 1923, e declarou votos religiosos há 76 anos. Fazia parte das Irmãs do Imaculado Coração de Maria e seu nome religioso era Irmã Maria de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Parte de sua vida religiosa dedicou ao trabalho pastoral em Colinas do Tocantins. Na cidade, a 270 km de Palmas, no noroeste do Tocantins, Irmã Regina, como era conhecida, fazia trabalho pastoral nas comunidades rurais e na Paróquia de São Sebastião quando o pároco era o monsenhor irlandês Martin Keveny, de quem foi apoio no serviço religioso.

Nos últimos anos, ela residia na comunidade Oásis, uma casa de acolhimento de irmãs idosas e doentes, localizada em Rio Claro, interior de São Paulo, onde faleceu, após acordar cedo, tomar banho e se preparar para tomar o café. Ela se sentou em uma cadeira, pouco depois das 5 h, onde foi encontrada sem vida.

Segundo a comunidade, o corpo da religiosa será velado na capela da comunidade até amanhã, às 9h, quando terá a missa e, em seguida, o sepultamento no cemitério das Palmas, em Rio Claro.

A Pastoral da Catequese de Colinas do Tocantins, em nota, destaca que o trabalho da religiosa "sempre foi solidário, sempre demonstrava Deus em seu meio". Conforme a pastora, Irmã Regina era "mulher fote, íntegra, honesta, de inúmeras qualidades" e era "ser .humano especial e iluminada por Deus."