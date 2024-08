Vida Urbana Fraturas, próteses e tatuagens podem dar pistas na identificação de vítimas de acidente aéreo Todas as 62 pessoas que estavam a bordo do avião que ia de Cascavel (PR) para Guarulhos (SP)) morreram. Foram identificados os corpos do piloto e do copiloto do voo

Fraturas, tatuagens, próteses dentárias e outras características serão mapeadas para ajudar na identificação de corpos das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, interior de São Paulo. Todas as 62 pessoas que estavam a bordo do avião que ia de Cascavel (PR) para Guarulhos (SP)) morreram. Foram identificados os corpos do piloto e do copiloto do voo. Como os corpos e...