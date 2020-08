Vida Urbana Forte cheiro de maconha leva PRF a apreender 15 kg em ônibus de viagem na BR-153 Motorista foi encaminhado para delegacia por suspeita de envolvimento no crime de tráfico

Durante fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ônibus que passava por trecho da BR-153 em Araguaína, Norte do Estado, um forte odor similar ao da maconha levou os policiais a encontrar de 31 tabletes de maconha transportados em caixas de papelão no veículo. Conforme a PRF, a droga estava no bagageiro do veículo. Havia duas caixas de papelã...