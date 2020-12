Vida Urbana Fornecimento de água em Palmas será suspenso às 13h de domingo para obras em estação de tratamento Concessionária prevê suspensão neste e no dia 20 de dezembro entre 13h e 23h, com retorno à normalidade às 7h do dia seguinte

O fornecimento de água em Palmas será interrompido no próximo domingo, 13, das 13h às 23 horas para que a obra de ampliação da Estação de Tratamento de Água seja concluída. Segundo comunicado da concessionária BRK, é a segunda suspensão aos domingos. A primeira ocorreu dia 6 e a próxima no dia 20. Segundo o comunicado, a previsão é que o abastecimento volte ao nor...