Vida Urbana Foragido suspeito de agredir companheira em outro estado é preso em Paraíso do Tocantins Suspeito foi levado à unidade penal da cidade e está à disposição das autoridades judiciais do estado do Piauí

Um foragido da justiça, de 41 anos, foi preso em Paraíso do Tocantins, região do centro-oeste, por suspeita de agredir a companheira no estado do Piauí (PI). O homem tinha um mandado de prisão preventiva em aberto. A prisão aconteceu no setor Jardim Paulista, na manhã desta terça-feira (20). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a aç...