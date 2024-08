Vida Urbana Foragido por agredir a ex-namorada no trabalho se entrega na delegacia e permanece preso A Justiça decretou a prisão preventiva do homem logo após o crime. Defesa de Gilmar Júnior Barbosa Sousa informou que a tese principal que será usada, neste momento, é que o suspeito era incapaz de entender o caráter ilícito do fato, uma vez que estava em completo surto psicótico

Gilmar Júnior Barbosa Sousa, de 35 anos, suspeito de agredir a ex-namorada no trabalho no dia 9 de agosto, foi preso após se apresentar na Delegacia de Polícia de Araguatins no último sábado (17). Ele estava foragido e teve a prisão preventiva decretada no dia 10 de agosto. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), foi cumprido o mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Especi...