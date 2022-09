Vida Urbana Foragido há 18 anos do Mato Grosso por homicídio é preso no Tocantins Polícia Civil realizou trabalho investigativo em região de mata para localizar propriedade onde o homem formou residência no Tocantins

Um homem de 66 anos que era foragido da Justiça de Mato Grosso, há 18 anos, pela prática do crime de homicídio, levava uma vida normal na zona rural de Formoso do Araguaia(TO), onde a Polícia Civil o encontrou na manhã desta quinta-feira, 01, e o prendeu. Agentes da 84ª Delegacia de Polícia tiveram o apoio da Delegacia de Porto Alegre do Norte (MT), para l...