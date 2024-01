Um homem de 36 anos acabou preso no Jardim Aureny III, região sul de Palmas, na manhã desta quinta-feira,4, por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/TO). Ele estava foragido da Justiça do Piauí há 6 anos, segundo a Polícia Federal (PF).

O mandado de prisão está datado em 21 de abril de 2018. A PF informou que se tratava de uma prisão preventiva por crime de homicídio qualificado por motivo fútil. O documento foi expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça do Piauí.

A prisão ocorreu com apoio da equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM) que localizou o suspeito com equipes da inteligência.