Um homem de 26 anos, identificado pelas iniciais R.S.S, suspeito de tentar matar a própria prima a facadas, durante uma discussão enquanto ingeriam bebida alcoólica na zona rural de Peixe, acabou preso na manhã desta quinta-feira, 19, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Peixe.

A Secretaria de Segurança Pública divulgou que policiais civis da 7ª Delegacia Regional de Gurupi localizaram o suspeito em uma fazenda na zona rural de Peixe, na região sul do Tocantins, a 310 quilômetros de Palmas. Ele não resistiu a prisão, foi encaminhado à 94ª Delegacia de Peixe e depois recolhido na Unidade Penal de Gurupi para o cumprimento do mandado.

De acordo com a pasta, o crime ocorreu em junho de 2021 quando o suspeito e a vítima ingeriam bebida alcoólica em uma espécie de acampamento em uma fazenda na zona rural do município. Em determinado momento, os dois iniciaram uma discussão e o homem passou a atacar a prima com golpes de faca.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Peixe, mas devido as gravidades acabou transferida para o Hospital Regional de Gurupi, onde passou por procedimento cirúrgico e sobreviveu.

O JTo checou que o mandado de prisão preventiva expedido em 28 de setembro deste ano, é assinado pela magistrada Ana Paula Araújo Aires Toríbio, do Juízo Único de Peixe, com determinação para prender e recolher o homem a qualquer unidade prisional, com base no artigo 121 da Lei 2.848.