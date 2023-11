Um homem de 28 anos, procurado pela Justiça por suspeita de ter cometido crime de roubo em novembro de 2022 no setor Jardim Aureny III, acabou preso na manhã deste sábado, 11. As informações são da Polícia Militar.

De acordo com a corporação, a equipe estava em patrulha pelo setor e percebeu a atitude de nervosismo demonstrada pelo foragido, ao avistar a equipe policial. No momento da abordagem, o homem fugiu mas acabou localizado em um imóvel próximo.

Ainda segundo a corporação, os militares abordaram o homem e outros dois suspeitos que também estavam no local. Durante consultas no sistema, a equipe verificou a existência do mandado de prisão em aberto por suspeita do crime de roubo, contra o suspeito que tentou fugir.

No local da abordagem os militares verificaram em uma caixa de papelão e encontraram 15 tabletes de substância semelhante a maconha, 4 rádios transmissõres, 1 notebook, 1 máquina de cartão, 4 celulares, além de porções menores de drogas.

Os três acabaram presos em flagrante por tráfico e associação para o tráfico, e os encaminharam para a delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência e cumprimento do mandado de prisão em aberto. O material apreendido também foi apresentado na delegacia.