Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 40 anos, foragido da Justiça do Tocantins há dois anos, suspeitos dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, estelionato, tentativa de homicídio, lesão corporal e ameaça, foi preso pela Polícia Militar de Goiás em ação integrada com a Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), na quinta-feira, 18.

De acordo com a Secretaria de Segurança Publica (SSP), a Polícia Civil de Goiânia recebeu denúncia de que um homem foragido da Justiça estava morando em Aparecida de Goiânia (GO).

No local, o suspeito apresentou documento de identidade falso, mas depois de confrontado, revelou o nome verdadeiro. Buscas no Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP) revelaram duas ordens de prisão em aberto.

De acordo com o delegado Túlio Mota, da Delegacia Regional de Porto Nacional (6ª DRPC), por meio da assessoria, o suspeito era um dos principais responsáveis por encaminhar drogas para Porto Nacional.

“Mesmo foragido há dois anos, após indiciamento feito pela DEIC, o suspeito ainda tinha forte atuação no tráfico de drogas na região de Porto Nacional. Além disso, ele ainda tem na sua ficha os crimes de tentativa de homicídio, lesão corporal e ameaça”, disse, segundo a assessoria.

O homem foi preso e será transferido para o Tocantins.