Vida Urbana Foragido da Justiça do Maranhão por homicídio é preso em Palmas Polícia cumpriu o mandado de prisão na noite de quarta-feira, 8, no setor Santa Bárbara

Um homem de 26 anos, identificado pelas iniciais D.R.A, suspeito de homicídio cometido em 2020 no município de Balsas (MA) acabou preso na noite de quarta-feira, 8, no setor Santa Bárbara, região sul de Palmas, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Conforme o Boletim de Ocorrência registrado na 2ª Centra...