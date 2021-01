Vida Urbana Foragido da Justiça de Goiás é preso enquanto tentava renovar habilitação em Gurupi Detran acionou a Polícia Civil ao perceber o que o homem apresentou muito nervosismo

A Polícia Civil prendeu um homem, de 46 anos, foragido da Justiça em Gurupi. A ação ocorreu nesta quarta-feira, 20, quando o suspeito tentava formalizar o processo para renovação da carteira de habilitação. O homem tinha um mandado de prisão em aberto de Niquelândia (GO). Conforme a Polícia Civil, os policiais receberam informações do serviço de inteligência do Dep...