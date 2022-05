Vida Urbana Foragido condenado por matar sobrinho de procurador no Maranhão é preso no Tocantins Segundo Polícia Civil, idoso permaneceu em fuga mais de oito anos antes de se mudar para São Miguel há um mês

Policiais Civis da 17ª Delegacia de Itaguatins, prenderam, na sexta-feira, 20, em São Miguel do Tocantins, um idoso de 66 anos apontado como foragido da Justiça do Estado do Maranhão. Segundo informações da corporação, os investigadores da 17ª DP levantaram informações de que um homem condenado por homicídio estava residindo em São Miguel, há cerca de um mês. Com as...