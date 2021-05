Vida Urbana Foragido, acusado de mandar matar empresário na Palmas Brasil tem ordem de prisão mantida pelo TJTO Bruno Teixeira da Cunha pediu ao Tribunal de Justiça uma liminar que evitasse o mandado de prisão expedido contra ele desde o ano passado, na ação em que é acusado de ter pago R$ 25 mil para executar Elvisley Lima

“É necessária manutenção da prisão para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal”. Com esse fundamento, o desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho rejeitou o habeas corpus impetrado pelo empresário do ramo de eventos Bruno Teixeira Cunha, 37, após o juiz Cledson José Dias Nunes ter negado no dia 5 de maio, a revogação da ordem de prisão expedida d...