Vida Urbana Forças policiais prendem suspeitos de assalto à residência de prefeito de Brasilândia Ação da PM e da Polícia Civil apreenderam ainda drogas, armas e objetos que teriam sido roubados em crimes realizados em áreas rurais da região

Uma ação policial conjunta resultou na prisão de suspeitos de envolvidos com diversos crimes em áreas rurais, inclusive, com um assalto à residência do prefeito da cidade de Brasilândia. A ação ocorreu nesta terça-feira, 27, em Colinas do Tocantins, e a Polícia Civil cumpriu oito mandados de busca e apreensão, além de prisão, que resultou na prisão de cinco pessoas, u...