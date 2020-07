No fim de semana, as forças de segurança estadual realizaram uma fiscalização em acampamentos e praias nos municípios da região central do Tocantins. As ações ocorreram com o intuito de prevenir crimes ambientais e orientar sobre as medidas de distanciamento social em combate à Covid-19.

Conforme a Prefeitura de Miracema, a ação de fiscalização ocorreu para garantir a segurança e agir contra aglomeração e funcionamento de praias, em cumprimento às medidas de isolamento estabelecidas pelos municípios de Lajeado e Miracema. Os locais visitados foram as praias do Funil, Funilão, Praia da Ilha do Paredão, Balneário Lucena e Praia do Segredo. A ação teve a parceria da Vigilância Sanitária Municipal, além da Polícia Penal e a Civil, além do Centro Integrado de Operações Aéreas.

Segundo a Polícia Militar Ambiental, também houve ações em Ipueiras e Caseara. Em Ipueiras, houve participação da Secretaria Municipal de Saúde com orientações à população sobre as medidas de saúde pública que estão sendo aplicadas no atual momento. Já em Caseara, as equipes também realizaram ação em praias e acampamentos em uma campanha de conscientização em relação à pandemia.

Já em Palmas, houve fiscalização nas praias em apoio à Guarda Municipal. A fiscalização na região também contou com o Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e de Divisas apoiou as ações nas rodovias que atravessam os municípios, com o foco na Capital.