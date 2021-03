Vida Urbana Forças de Segurança realizam ações de enfrentamento a propagação da Covid-19 no interior do TO Em Paraíso e Lagoa da Confusão, força-tarefa emitiu Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) de menor potencial ofensivo

Em apoio aos órgãos de saúde e sanitários, ações de orientação e fiscalização foram realizadas pela Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros para conscientização do cumprimento de medidas de enfrentamento da Covid-19. As ações fazem parte da operação “Tolerância Zero”, realizada nesta sexta-feira, 19, em municípios do interior do Tocantins, para cumprimento d...